Гормональный сбой: почему после рождения ребенка у женщин выпадают волосы

Косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала, с чем связано облысение после родов, с которым сталкиваются многие молодые мамы. По словам эксперта, это — физиологический процесс, сообщает «Вечерняя Москва».

«Дело в том, что во время беременности у женщины активизируется рост всего в организме из-за большого количества эстрогенов. То есть активизируются все волосяные фолликулы, волосы активно растут. В этот период у беременных красивая шевелюра», — сказала Егорова.

После рождения ребенка происходит гормональный сбой, и в организме женщины все меняется. Фолликулы впадают в фазу телогена, которая предполагает быстрое выпадение. С этим ничего нельзя поделать, предупредила трихолог.

Если же ситуация не разрешается год и более, то надо искать другие причины недуга — дефицит железа или более глубокие проблемы с андрогенами и эстрогенами. Также пациентке необходимо посетить врача и получить специальное лечение, отметила врач.