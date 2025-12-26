Гонконгский грипп может спровоцировать почечную недостаточность

Один из наиболее распространенных типов вирусных инфекций в последнее время — это гонконгский грипп, который ежегодно становится причиной сезонных всплесков болезней. Оказалось, что это заболевание может вызвать в том числе почечную недостаточность. В разговоре с РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина подробно рассказала о заболевании, а также рассказала, как действовать при обнаружении симптомов.

В 2025 году в России большинство случаев заболевания связано именно с вирусом H3N2, более известным как гонконгский грипп. Согласно данным, полученным лабораторией, в период с начала ноября (1 ноября) и до конца декабря (25 декабря) в результатах исследований на грипп типов А и В в ноябре было выявлено 75,8% положительных результатов на грипп А. В декабре этот показатель снизился до 43,4%. Все полученные данные указывают на преобладание штамма гриппа А H3N2, также известного как гонконгский грипп.

Хотя H3N2 в настоящее время не считается глобальной угрозой благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета, это не означает, что циркулирующий штамм абсолютно безопасен. Лабораторные исследования за текущий сезон свидетельствуют о том, что именно гонконгский грипп стал главным возбудителем среди пациентов с симптомами ОРВИ.

О симптомах и осложнениях

Отличительной особенностью H3N2 является его быстрое распространение и короткий инкубационный период, составляющий всего несколько часов. Симптомы обычно проявляются через один-два дня после заражения. Пациенты часто жалуются на сильные боли в теле, сухой кашель, заложенность носа, боль в горле, выраженную слабость и высокую температуру, которая может достигать 39 градусов Цельсия.

Особую тревогу вызывает повышенный риск развития осложнений. Наиболее подвержены им маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой. В эту группу входят люди с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, а также те, кто недавно перенес тяжелую инфекцию или проходит курс химиотерапии. У этих пациентов на фоне гонконгского гриппа чаще возникают такие осложнения, как тяжелая пневмония, энцефалит, почечная недостаточность и гемолитическая анемия.

О лечении

В отсутствие своевременной медицинской помощи заболевание может осложниться присоединением бактериальной инфекции. Наиболее часто встречаются воспалительные процессы в ЛОР-органах и дыхательной системе, включая отит, синусит и пневмонию. Реже наблюдаются поражения сердечной мышцы и почек. В отдельных случаях тяжелое течение инфекции способно приводить к развитию инфекционно-токсического шока. При обнаружении симптомов гонконгского гриппа россиянам рекомендуют отказаться от самолечения и обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

В период болезни необходимо соблюдать щадящий режим. Рекомендуется соблюдать покой, высыпаться и избегать чрезмерной физической нагрузки.

