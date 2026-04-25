Голова будет «раскалываться»: москвичей предупредили о резком колебании давления

В воскресенье и понедельник москвичей ждет активный циклон, рекордный барический дубль. Ожидаются дожди, мокрый снег, порывистый ветер и резкое похолодание, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Из-за облачного вихря ожидаются колебания атмосферного давления. В ближайшие двое суток показания барометров упадут до очень низких показателей.

Так, в воскресенье атмосферное давление в Москве упадет до 727 мм ртутного столба. Это на 3 мм меньше суточного рекорда самого низкого давления, который был установлен в 1971 году.

В понедельник показания барометров начнут увеличиваться. В ночь на среду они придут в норму.

