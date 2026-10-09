Голосовые ИИ-помощники заполняют медкарты в больницах Екатеринбурга

В двух больницах Екатеринбурга врачи тестируют ассистентов с искусственным интеллектом. Помощники берут на себя заполнение карт и освобождают еще 2,5 минуты для общения с пациентом, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Пилотный проект запустили в центральных городских клинических больницах № 6 и № 7. Главный врач больницы № 6 Ангелия Милащенко рассказала, что система различает голоса, фиксирует жалобы и анамнез. Особенно хорошо она работает при большом потоке первичных пациентов.

«Наша задача — максимально облегчить работу докторов. Все, что проговаривается рядом с ассистентом, автоматически разносится по необходимым разделам. Дополнительно врач может сделать запрос ИИ-помощнику, чтобы получить небольшую справку», — отметила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Дополнительные 2,5 минуты составляют примерно 25% времени приема. В больницах Свердловской области помощников планируют внедрить для более чем 1000 врачей. Ожидаемая экономия времени на заполнении протоколов — 270 часов за смену. В дальнейшем систему хотят распространить и на врачей диагностической группы.

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