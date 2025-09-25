Годовалого ребенка, проглотившего ртуть, спасли врачи в Ленинском округе

Малыш с признаками отравления ртутью поступил в клиническую больницу в Видном. Оперативная реакция родителей и профессиональные действия врачей позволили спасти годовалого ребенка от тяжелых последствий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мама мальчика заметила, что малыш играет с градусником, кончик которого поврежден. Осмотрев сына, она обнаружила у него во рту шарики ртути. Родители прополоскали рот ребенку и вызвали скорую помощь. Мальчика экстренно доставили в Видновскую клиническую больницу», — сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

В стационаре врачи оперативно провели промывание желудка и госпитализировали маленького пациента для проведения терапии, направленной на скорейший вывод из организма токсических веществ, и наблюдения динамики. Благодаря действиям врачей удалось избежать трагических последствий, и через несколько дней малыш с хорошим самочувствием был выписан из стационара.

«Опасность ртути нельзя недооценивать. Даже небольшое количество этого вещества может привести к серьезным последствиям: поражению нервной системы, проблемам с почками и печенью, нарушениям в работе сердца, общему отравлению организма», — подчеркнула заведующая педиатрическим отделением Видновской клинической больницы Вероника Петрова.

Врач напомнила, что при попадании в организм, даже в малых количествах, ртуть может вызвать необратимые последствия. Чтобы избежать экстренных ситуаций, рекомендуется хранить ртутные градусники в недоступном для детей месте, а при любых подозрительных симптомах немедленно обращаться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.