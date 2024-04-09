Главврача онкодиспансера области наградили грамотой за проведение выборов

«В рамках онкологического диспансера был организован временный участок для голосования на выборах Президента Российской Федерации. В нем могли принять участие не только сотрудники, но и пациенты медицинского учреждения. Для этого требовалось предварительно подать заявление и проголосовать в назначенный день», - рассказал Владимир Асташов.

В Балашихе действовали 187 участковых избирательных комиссий, из которых 3 были временными. Голосование на выборах президента проходило в течение нескольких дней.



Граждане Российской Федерации могли отдать свой голос не только на избирательном участке, но и с помощью дистанционного электронного голосования. Согласно Конституции РФ, президент избирается на срок шести лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

