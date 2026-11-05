Главврач Видновского перинатального центра стала почетным гражданином Подмосковья

Тамара Белоусова, главный врач Видновского перинатального центра, удостоена звания «Почетный гражданин Московской области» за многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие здравоохранения региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главному врачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой присвоили звание «Почетный гражданин Московской области». В администрации Ленинского городского округа отметили, что награда стала признанием ее личного вклада и работы всего коллектива учреждения.

«Тамара Николаевна посвятила свою жизнь одному из самых важных и благородных дел — заботе о здоровье мам и малышей. Благодаря ее опыту, энергии и преданности профессии Видновский перинатальный центр стал местом, где тысячи семей обрели самое большое счастье», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Тамара Белоусова — заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук и почетный гражданин Ленинского городского округа. Она руководит перинатальным центром более 20 лет. Под ее началом учреждение на протяжении многих лет входит в число лучших городских перинатальных центров Подмосковья и страны.

В пресс-службе подчеркнули, что за профессиональными достижениями Белоусовой стоят любовь к людям, чуткость и умение собрать команду профессионалов. Особое внимание она уделяет развитию центра, повышению качества медицинской помощи и поддержке семей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.