Главврач центра СПИД Подмосковья выступил с докладом о важности вакцинации

Рафаэль Яппаров выступил с докладом на тему «Обоснование программ вакцинации от пневмоккоковой инфекции и гриппа у пациентов групп риска» на ежегодной научно-практической конференции с международным участием «Инфекционные болезни: мультидисциплинарный взгляд», которая проходила 15–16 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Вакцинация — один из наиболее эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний, особенно у людей из групп риска. Пневмококковая инфекция и грипп могут приводить к тяжелым осложнениям, госпитализациям и даже летальным исходам, что делает вакцинацию необходимой мерой защиты. Благодаря вакцинации снижается риск тяжелых осложнений, вакцинированный человек защищает не только себя, но и окружающих за счет создания коллективного иммунитета. Исследования подтверждают, что вакцинация снижает заболеваемость и смертность от пневмококковой инфекции и гриппа. Развитие программ вакцинации — это инвестиция в здоровье общества, способная спасти тысячи жизней», — поделился Рафаэль Яппаров.

Пациенты, наблюдающиеся в центре, могут обсудить возможность вакцинации со своим лечащим врачом по адресу: Московская область, г. о. Котельники, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 41а.

Более подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно получить на сайте: https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.