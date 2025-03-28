Главврач скорой помощи Подмосковья рассказал о системе контроля качества медпомощи

В подразделениях Московской областной станции скорой медицинской помощи продолжается инкорпорирование международной системы менеджмента качества (СМК). В соответствии с требованиями и рекомендациями Росздравнадзора на подстанциях идет подготовка к вводу новых ресурсов и технологий оказания качественной и безопасной медицинской помощи, отвечающей требованиям граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Московская областная станция скорой медицинской помощи присоединилась к проекту внедрения СМК в 2024 году. Национальный сертификат уже получили Красногорская, Нахабинская и Солнечногорская подстанции. Готовятся к сертификации еще 11 подразделений. Система менеджмента качества позволяет повысить эффективность оказания медицинской помощи, уровень доверия пациентов, степень удовлетворенность самих сотрудников медицинской организации. Мы стараемся оптимально использовать материальные, финансовые и кадровые ресурсы. Внедряем новые медицинские, управленческие и информационные технологии. Это очевидно, что СМК позволяет нам эффективнее работать, а гражданам — получать достойную скорую медицинскую помощь», — подчеркивает главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

На подмосковной скорой при сопровождении экспертов качества Росздравнадзора функционируют 12 рабочих групп по основным направлениям деятельности экстренной службы. Каждая группа в своей сфере разрабатывает инструкции, запускает новые практики, разъясняет сотрудникам цели, задачи и перспективы системы менеджмента качества.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.