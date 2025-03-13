Главврач Раменской больницы встретился с сотрудниками, чьи родные служат в зоне СВО

В неформальной обстановке в Раменском больнице была организована встреча среди сотрудников, сыновья, мужья и братья которых находятся в зоне проведения специальной военной операции. Были на встрече и те, чьи близкие родственники погибли на СВО. Главный врач Сергей Маркитан в тесном кругу поговорил с женщинами, чтобы понять их потребности и узнать, в чем им сейчас требуется помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ребята сегодня героически выполняют свой воинский долг, но вместе с тем мы понимаем, что пока глава семьи несет службу, их жены и семьи остались без мужского плеча и нуждаются в поддержке и внимании. Поэтому сотрудникам очень важно чувствовать заботу и поддержку в лице руководителя и со стороны коллектива», — поделился Сергей Маркитан.

Раменская районная организация профсоюза работников здравоохранения оказывает помощь участникам СВО и их родственникам. Председатель профсоюза Ирина Потапова рассказала участникам собрания о существующих мерах поддержки и подчеркнула, что при любых трудностях необходимо обращаться за помощью, гарантировав, что каждое обращение будет рассмотрено, а профсоюзная организация сделает все возможное для решения возникших проблем.

Важной составляющей помощи является психологическая поддержка, ведь женщины и их семьи переживают постоянную тревогу и страх, эмоциональную нестабильность и неопределенность, что неизбежно приводит к ежедневному стрессу.

Психолог Раменского центра материнства и детства Ольга Орехова, предоставив участницам собственный номер телефона, предложила им возможность обратиться за помощью в любое время. Во время встречи женщины выразили желание, чтобы подобные встречи проходили регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.