Главврач провел внеплановый обход хирургического стационара Раменской больницы

Совместно с врачами главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан начал проведение обхода с отделения анестезиологии-реанимации. В этом отделении пребывают на данный момент 18 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан совместно с врачами начал обход с пациентов в отделении анестезиологии-реанимации. Общее количество пациентов пребывающих в отделении — 18 человек, и все они получают своевременную и качественную медицинскую помощь.

«10 ноября в результате атаки БПЛА пострадала женщина 52-х лет. Её оперативно госпитализировали в наше отделение. Проверил ее состояние, на данный момент она может самостоятельно передвигаться и наблюдается положительная динамика. Здесь она продолжает получать всю необходимую терапию», — рассказал главный врач Сергей Маркитан.

Кроме того, Сергей Маркитан провел обход в хирургическом, травматологическом, урологическом и других отделениях стационара. В ходе осмотра было проверено санитарно-эпидемиологическое состояние отделения: состояние помещений, соблюдение дезинфекционного режима, питание пациентов, а также ведение медицинской документации. Они получили возможность напрямую обратиться к главному врачу, высказав свое мнение по поводу лечения в стационаре. Кроме того, пациенты выразили благодарность врачам за своевременную и эффективную помощь.

Во время обхода главный врач обсудил с коллегами вопросы по организации лечения пациентов в каждом отделении и дал рекомендации, где следует увеличить количество сотрудников для улучшения качества предоставляемых услуг.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.