Главврач онкодиспансера Подмосковья выслушал граждан по вопросам здравоохранения

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, депутаты Госдумы Алла Полякова и Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров провели прием граждан по вопросам здравоохранения в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосоквья.

«Встреча прошла на площадке общественной приемной «Единой России». Жители региона смогли прийти на прием лично, а также задать свои вопросы в формате видеоконференции. Выездные приемы позволяют не только выявить существующие проблемы, но и разработать стратегии их эффективного решения с учетом мнений граждан. Областной онкодиспансер оснащён передовым медицинским оборудованием и использует новейшие технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Это позволяет предоставлять качественную помощь на высоком уровне», — подчеркнул главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Участие главного врача областного онкодиспансера в таком формате общения демонстрирует готовность руководства идти навстречу пациентам и активно работать над улучшением качества предоставляемых услуг. Это важный шаг на пути к созданию более доступной и эффективной системы здравоохранения в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.