Главврач онкодиспансера Подмосковья поздравил женщин с наступающим 8 марта

В преддверии Международного женского дня коллектив Московского областного онкологического диспансера во главе с главным врачом медучреждения Владимиром Асташовым поздравили женщин с наступающим 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«8 марта — это не просто праздник весны и красоты. Это день, когда мы можем еще раз сказать спасибо нашим женщинам за все то добро и свет, которые они привносят в нашу жизнь. Ваше терпение, профессионализм и сострадание делают наш мир лучше каждый день. Врачи, медсестры, лаборанты и административный персонал — все они вносят неоценимый вклад в работу диспансера», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Его теплые слова стали не только данью уважения и признания заслуг представительниц прекрасного пола, но и важным напоминанием о значимости заботы о собственном здоровье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.