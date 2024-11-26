Главврач онкодиспансера Подмосковья поучаствовал в конференции реготделения ЕР

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов поучаствовал в ХХIX конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая состоялась в доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вместе с коллегами — однопартийцами — принял участие в конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которой подвели итоги работы за 2024 год и обсудили планы на следующий год», — отметил главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

На мероприятии руководитель региона обозначил приоритетные направления преобразования и развития партии. Главным из них остается поддержка бойцов СВО и их семей. В том числе это инициирование новых мер социальной поддержки участников спецоперации.

Сегодня «Единая Россия» в Подмосковье — это большая профессиональная команда и ведущая политическая сила. Это 53 местных отделения, 69 тыс. членов партии, более 40 тыс. сторонников и свыше 1 тыс. депутатов всех уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.