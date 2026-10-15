Главврач Одинцовской областной больницы напомнил о важности вакцинации

Взрослые и дети могут пройти сезонную вакцинацию в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Одинцовской областной больницы независимо от прописки и прикрепления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовской областной больнице продолжается вакцинация взрослых и детей. Главный врач больницы, кандидат медицинских наук Иван Андреевич Каприн отметил, что она особенно важна для детей, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, кол-центр по номеру 122, чат-бот «Денис» в MAX — @eregistratura_mo_bot, портал zdrav.mosreg.ru или терминалы самозаписи в поликлиниках. Также можно прийти без предварительной записи и пройти вакцинацию в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Пройти ее можно в любом удобном амбулаторно-поликлиническом подразделении больницы. Место прописки и прикрепление к поликлинике не имеют значения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.