Главврач МОНИКИ: много специалистов приехало на VIII Съезд терапевтов в Москве

«На съезде представлено очень много докладов — это и цифровизация, современные подходы во всех областях медицины. <…> Сегодняшний съезд представляет всех терапевтов, работающих во всех направлениях Московской области. Съезд также международный, это тоже говорит о его значимости. Большое количество участников приехало очно и участвует онлайн», — сказал журналистам Соболев.

Он отметил, что в МОНИКИ сосредоточенны как педагогические, так научные и лечебные направления деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас, в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что, в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.