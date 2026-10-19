Главврач Люберецкой больницы привился от гриппа и менингококка

Главный врач Люберецкой больницы Андрей Ворыханов сделал две прививки — от гриппа и менингококковой инфекции. В поликлиниках продолжается вакцинация от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Андрей Ворыханов ежегодно прививается от гриппа. В этом году он решил дополнительно защититься от менингококковой инфекции. В структуре Люберецкой больницы работает инфекционное подразделение, а ежедневные обходы в отделении реанимации связаны с высоким риском контакта с менингококком.

«Медицинские работники — особая группа риска. Вакцинация — самый надежный способ защитить себя и близких. Лучше потратить 30 минут на прививку, чем недели на болезнь и борьбу с осложнениями», — отметил главный врач.

Перед вакцинацией обязательна консультация врача. Он измеряет давление и сатурацию, расспрашивает пациента о самочувствии, хронических заболеваниях и возможных аллергических реакциях. Врачи советуют не откладывать прививку от гриппа: для формирования иммунитета требуется несколько недель.

Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, на региональном портале госуслуг «Здоровье», по номеру горячей линии 122, а также в приложениях «Добродел» и «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.