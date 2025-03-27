Главврач Каюгин: жители Подмосковья могут получить бесплатное зубопротезирование

Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин рассказал об активной реализации в Подмосковье программы бесплатного зубопротезирования. С января 2025 года уже более 8 тыс. жителей региона подали заявки на участие в ней, сообщает 360.ru .

Как отметил специалист, эта программа пользуется огромной популярностью среди населения. Право на льготное протезирование имеют несколько категорий граждан.

В перечень входят почетные граждане Подмосковья, ветераны труда и военной службы после выхода на пенсию, труженики тыла, реабилитированные лица, обычные неработающие пенсионеры без льготного статуса, пояснил Каюгин.

Отдельная губернаторская программа помощи действует для бойцов СВО. Им компенсируют стоимость зубопротезирования на сумму от 100 тыс. рублей, а для получивших ранения в челюстно-лицевую область предусмотрено лечение до 1 млн рублей.

«Льгота такая нужная, востребованная. Многие наши ребята ей пользуются. Мы достаточно большую работу в этом направлении ведем, регулярно стараемся встречаться с ребятами, объяснять. Просто многие не знают о ней или что-то слышали», — добавил врач.

Для оформления льготы необходимо получить направление от стоматолога и собрать пакет документов: удостоверение о праве на льготу в зависимости от категории, паспорт, справку о прекращении трудовой деятельности, данные о доходах семьи или одиноко проживающего гражданина. Дополнительно можно предоставить документы о регистрации, размере пенсии и дате предыдущего зубопротезирования (при наличии).

Каюгин рекомендовал при первом визите в поликлинику взять в регистратуре специальную памятку со списком необходимых бумаг — это поможет избежать недоразумений и сэкономит время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.