Главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева и председатель профсоюзной организации больницы Ирина Пиголкина поздравили участников клуба «Активное долголетие» и ветеранов с Днем пожилого человека. Встречи прошли 1 октября в Дедовске и 6 октября в Истре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Анна Зайцева отметила, что для нее большая честь обращаться к людям с богатым жизненным опытом. Она пожелала участникам здоровья и теплых встреч и поблагодарила руководителя истринского клуба Оксану Мощицкую за ее работу.

По мнению главврача, «Активное долголетие» в Истринском округе — одна из самых сильных общественных организаций Московской области. Клуб не только организует досуг, но и помогает участникам развиваться. Анна Зайцева пожелала ветеранам долгой жизни и поблагодарила их.

Ирина Пиголкина поздравила собравшихся с Днем мудрого человека. Она пожелала, чтобы возраст оставался лишь цифрой в паспорте, а душа и тело продолжали радоваться каждому дню. Среди пожеланий были удача, путешествия, душевный отдых, освоение новых профессий и хобби.

«Пусть любопытство никогда вас не покидает, а сил хватает на все нагрузки. Пусть каждый прожитый год добавляет не морщин, а ярких воспоминаний, крепкого здоровья и новых достижений», — сказала Ирина Пиголкина.

Председатель профсоюза также пожелала участникам, чтобы рядом были люди, которые ценят их мудрость, заботятся и любят. Встреча прошла с улыбками и аплодисментами. В завершение участникам вручили термопоты. Поздравляющие назвали подарки символом задушевных встреч за чашкой чая, которые часто проходят в клубе.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.