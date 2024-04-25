Главврач больницы Дубны рассказал о произошедших за год изменениях в учреждении

Год назад Игорь Давронов был назначен главным врачом Дубненской больницы. Он определил главный вектор развития медучреждения — пациентоориентированность, повышение доступности, улучшение качества диагностики и лечения на всех этапах оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Важным элементом для экономического развития больницы стало погашение имеющейся большой кредиторской задолженности у больницы. Проведены мероприятия по повышению заработной платы, в первую очередь участковым врачам. Усилена реализация задач федеральной программы «Модернизация первичного звена» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В нее входит привлечение медицинских кадров, улучшение материально-технической базы, проведение ремонтов и оснащение больницы современным медицинским оборудованием.

За прошлый год в учреждение удалось привлечь 65 врачей разных специальностей и более 80 специалистов среднего звена. Сначала этого года в больницу уже приняты 11 новых врачей. В привлечении специалистов активно помогают региональные и федеральные программы.

Со стороны муниципалитета оказывается поддержка медиков в виде предоставления служебного жилья, а также помощь в трудоустройстве членов семей медиков и первоочередное предоставление мест в детских садах и школах.

В прошлом году после капитального ремонта был открыт родильный дом. Эффективнее стала работа отделений стационара, приемного отделения, где потоки плановых и экстренных пациентов разделились. Терапевтическое отделение переехало в новые комфортные условия центрального корпуса. Усилено внимание по онконастороженности среди населения. Большая работа проводится для развития работы отделений стационара, внедрению новых современных технологий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В поликлиниках возобновилась работа центров здоровья и отделений профилактики.

«Наша больница и дальше продолжит реализацию приоритетных проектов системы здравоохранения для получения статуса медучреждения третьего уровня. В планах — расширить специализацию новых профилей, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях: эндокринология, ревматология, пульмонология. Укрепление штата больницы, развитие проектов, направленных на бережное отношение к здоровью каждого. Ремонт и строительство новых объектов. Перед всей нашей командой неизменно стоят главные цели и задачи: пациентоориентированность, помощь, открытость и выстраивание доверительных отношений», — поделился Давронов.

В учреждении отметили, что приоритетными направлениями остаются диспансеризация и профилактика для раннего выявления заболеваний. Взаимодействие с жителями, открытость, умение слышать и желание помочь — еще одна отличительная особенность Игоря Давронова и коллектива Дубненской больницы.

В укреплении и сплочении коллектива помогает профсоюзная организация больницы. Рост численности профсоюзного членства за год вырос с 10% до 74%. Это говорит о единении коллектива и стремлении стать лучшими в своем деле.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.