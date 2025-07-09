Главврач больницы Домодедова обсудил с жителями вопросы здравоохранения

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов провел встречу с представителями общественной палаты и активными жителями Домодедово, на которой обсудили важные вопросы здравоохранения, включая строительство и ремонт зданий, кадровые вопросы и новые направления развития учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Чем живет домодедовская больница?» — таким вопросом начался разговор, в ходе которого Осипов рассказал о перспективах развития. Он отметил, что в связи с ростом численности населения в округе запланировано строительство 11 новых поликлиник. К тому же, подходя к завершению, находится капитальный ремонт хирургического корпуса. «Коечный фонд сейчас в больнице сокращается. Столько коек не нужно. 70% только в стационарах в Московской области заполнено, потому что меняются технологии. У нас есть стационар суточного пребывания,» — объяснил он.

В ходе встречи главный врач также рассказал о техническом обновлении больницы. В сосудистом центре установят современный ангиограф, а в поликлинике № 2 появится аппарат МРТ. Осипов познакомил участников с реализацией пилотного проекта министерства здравоохранения «Служба заботы», после чего провели экскурсию по учреждениям.

Гостям были продемонстрированы результаты работы аппарата УЗИ, который использовали для диагностического исследования сердца. «Всегда задают вопросы: как же работает аппарат? Здесь, значит, находится несколько камер. Под воздействием тока он расщепляет на разные показатели. Этот аппарат нам выдает полностью всю развернутую кровь», — объяснил один из специалистов, готовя анализы для члена общественной палаты.

Посещение больницы стало для общественников познавательным опытом, и многие из них активно задавали вопросы, получая на них исчерпывающие ответы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.