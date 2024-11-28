Главный врач Рузской больницы провел экскурсию для будущих медсестер

В ходе встречи студенты познакомились с помещениями, куда скоро вернется операционный блок и отделение анестезиологии-реанимации.

«Ремонтные работы в обновленных помещениях подходят к завершению. Перед переездом остаются финальные подготовительные работы, а также самое главное — завершение подведения кислорода. Мы постарались создать максимально удобные условия для бесперебойной и удобной работы в будущем для наших специалистов», — рассказал главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Студенты медколледжа не первый раз знакомятся с помещениями Рузской больницы, ведь именно здесь они проходят производственную практику. Во время практики студенты окунаются в повседневную жизнь медицинского учреждения. Они наблюдают за работой опытных медсестер и врачей, учатся у них, задают интересующие вопросы, принимают участие в процедурах: перевязки, введение инъекций, помощь в диагностических манипуляциях и общение с пациентами — всё это позволяет им развивать необходимые навыки и уверенность в своих действиях.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.