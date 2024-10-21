Главный врач Балашихинской больницы проверил ход прививочной кампании от гриппа

Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов вместе с заведующей поликлиникой Ириной Раглинской посетили кабинет вакцинации, пообщались с медицинской сестрой и пациентами. Во время осмотра главный врач отметил оснащенность кабинета лекарственными препаратами, медицинскими инструментами и дезинфицирующими средствами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В поликлинике № 1 есть в наличии противогриппозная вакцина для взрослых. С начала прививочной кампании сюда поступило 6 тыс. доз препарата Совигрипп, 3,5 тыс. доз препарата Флю-м и 800 доз препарата Гриппол плюс. Всего во взрослые поликлиники Балашихи поступило почти 140 тыс. доз вакцины, которая защищает от самых опасных в этом сезоне штаммов вируса гриппа. Для формирования устойчивого иммунитета в течение всего осенне-зимнего периода прививаться лучше сейчас. Без иммунизации грипп может привести к осложнениям: бактериальной и вирусной пневмонии, миокардиту, менингиту, обострению легочных заболеваний», — сказал Михаил Антипов.

Главный врач также пригласил всех жителей округа пройти вакцинацию от гриппа. Это можно сделать в поликлинике по месту прикрепления и в мобильном медицинском комплексе. Прививочная кампания завершится 1 декабря. В Балашихе в этом году планируется вакцинировать почти 219 тысяч взрослых и более 65 тысяч детей и подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.