Главный врач Балашихинской больницы провела встречу с жителями мкр Ольгино

В мероприятии также приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, депутаты Совета депутатов округа Александр Евсюткин и Илья Очаковский, заместители главврача больницы Светлана Щербакова и Татьяна Клочкова.

На встрече жители озвучили волнующие их вопросы, связанные с работой больницы. Среди ключевых тем — работа круглосуточных стационаров, телемедицинские консультации, увеличение числа узких специалистов, а также капитальный ремонт поликлиник.

«Сегодня обсудили большое количество вопросов. Такие встречи помогают услышать наших пациентов, узнать, что их волнует. Это очень важно для улучшения работы больницы», — сказала Наталья Алимова.

Все обращения жителей внесены в протокол. Руководство больницы и администрация округа подчеркнули, что каждая из поднятых тем будет детально проработана в ближайшее время для повышения качества медицинской помощи и улучшения доступности услуг.

Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания или отзывы о формате «выездной администрации», это можно сделать здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.