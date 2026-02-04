Главный принцип интимной гигиены — не навредить. Внутренняя среда организма — это уникальная самоочищающаяся экосистема, населенная полезной микрофлорой, которая поддерживает естественный кислотный баланс и защищает от патогенов. Любое агрессивное вмешательство нарушает этот хрупкий механизм, сообщила РИАМО гинеколог Арина Васильева.

«Все, что требует гигиены — это только наружные зоны. И для этого достаточно простой теплой воды. Движение руки всегда направлено спереди назад, чтобы не заносить флору из соседних областей», — отметила гинеколог.

По словам эксперта, любое щелочное мыло, даже детское, ароматизированные гели, а тем более внутренние промывания — это химическая атака на микрофлору. Они уничтожают защитный барьер, провоцируя сухость, раздражение и открывая путь для дисбаланса. Если вы все же используете средство, оно должно быть специализированным, с правильным кислотно-щелочным балансом и без отдушек.

«Забудьте о ежедневных прокладках — они создают „парниковый эффект“, идеальный для размножения бактерий. Белье — только из натуральных дышащих тканей. Синтетика — для редких случаев. Ваше тело — это умная саморегулирующаяся система. Лучший уход за ним — это минимальное и деликатное вмешательство», — добавила Васильева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.