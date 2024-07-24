Главный педиатр Подмосковья рассказала, как сохранить печень ребенка здоровой

Уникальный орган, который участвует в выполнении более 500 функций организма и способен работать даже если «в живых» остались только 30% клеток, — это печень. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о том, как сохранить ее у ребенка здоровой, и какие продукты вредны для этой жизненно важной железы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Печень — самый крупный внутренний орган и самая большая железа. Ее называют «биохимическим заводом» нашего тела. Печень производит необходимые белки для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ, а также делает еще много всего нужного для жизни человека, поэтому так необходимо стараться помогать этой железе», — рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Проблем с печенью можно избежать благодаря правильному питанию: не переедать, не есть в спешке, исключить жареное и жирное, а также, изменить образ жизни, напоминает врач.

«Вводите в рацион ребенка сельдерей, свеклу, капусту, больше зеленых овощей. Не забывайте про крупы, особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину, обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов. Нерафинированное масло очень полезно для печени. А вот вредны для нее сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства», — добавила Нисо Одинаева.

Специалист призывает донести до детей, что курение сигарет, вейпов, употребление энергетических напитков — все это несовместимо со здоровой печенью. Также не стоит злоупотреблять лекарствами без назначения врача и самолечением по интернету. И, конечно, важны занятия спортом. Они не только улучшают общее самочувствие, но и благотворно отражаются на работе печени.

С 22 по 28 июля в России проходит неделя профилактики заболеваний печени.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.