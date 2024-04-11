Главный педиатр Подмосковья рассказала, как помочь детям справиться с эмоциями

Многие родители отмечают, что поведение детей весной меняется. Это происходит, потому что детскому организму не всегда легко справиться со сменой погоды и повышенной солнечной активностью. Как помочь ребенку в весенний период, рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.



«Весна действительно оказывает воздействие на каждого человека, но симптоматика зависит от возраста. У маленьких детей со слабой нервной системой могут наблюдаться резкая смена настроения, повышенная активность, возбудимость, возникающие «на пустом месте» обиды, агрессия, чрезмерная плаксивость. У детей младшего и среднего школьного возраста может наблюдаться утомляемость, возникают проблемы со сном, снижается мотивация, а вслед за ней и успеваемость в школе», — отметила специалист.



Особое воздействие весна оказывает на подростков, которые переживают гормональные изменения в организме, а потому они требуют к себе более пристального внимания, предупреждает врач.



«Подростки могут столкнуться с эмоциональной неустойчивостью, головными болями, головокружениями. Меняется характер, типичные реакции, привычки, в том числе могут появиться вредные. Весной многие готовятся к сдаче экзаменов, но гормональная перестройка может снизить успеваемость. Кроме того, под воздействием половых гормонов активизируется работа сальных и потовых желез, что часто отражается на внешности, в том числе на состоянии кожи», — добавила главный педиатр Подмосковья.



В этот период важно помочь ребенку. Если он хочет поделиться своими переживаниями, его нужно выслушать сразу, чтобы у него не накапливалось недовольство, которое может перерасти в злость и даже ярость. Дети должны чувствовать вашу заботу и любовь. Питание весной должно быть правильным и сбалансированным. Весной, как никогда, организм нуждается в витаминах и энергии. И конечно, прогулка. Повышенная активность у детей требует выхода и будет лучше, если вы с ребенком будете больше гулять. Если же весенние симптомы проявляются слишком ярко, необходимо обратиться к медицинским специалистам, которые помогут скорректировать поведение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.