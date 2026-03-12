сегодня в 16:14

Главный нефролог Подольска рассказала о ранней диагностике и новом стандарте помощи

В преддверии Всемирного дня почки, который ежегодно отмечается во второй четверг марта (в этом году — 12 марта), главный врач Центра диализа Подольской областной клинической больницы, врач-нефролог Анна Черемшанцева рассказала о современных методах выявления заболеваний почек.

Доктор отметила, что первый шаг к здоровью — визит к участковому терапевту. При выявлении отклонений терапевт направляет пациента к нефрологу для уточняющей диагностики и назначения лечения.

В Подольской областной клинической больнице лечат пациентов нефрологического профиля — как в амбулаторном звене, так и в стационаре, оказывается диализная помощь.

В стационаре функционируют специализированные нефрологические койки в обособленном структурном подразделении № 3 и кардиологическом отделении.

После выписки пациенты остаются под наблюдением нефрологов и получают необходимую терапию.

В отделении проводят заместительную почечную терапию на высокотехнологичном оборудовании, применяют методы детоксикации, включая плазмаферез.

На базе больницы работает диализный центр, рассчитанный на 288 пациентов. Специалисты центра ведут прием и наблюдают 180 пациентов с тяжелыми стадиями хронической болезни почек.

Анна Черемшанцева напоминает: регулярная диспансеризация — это минимальный и необходимый вклад в сохранение здоровья почек.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.