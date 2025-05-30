Главный нарколог Подмосковья развеял мифы, связанные с «женскими» сигаретами

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему тонкие сигареты называют «женскими» и правда ли, что они несут меньше вреда для здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Курильщики знают, что существует тонкая версия сигарет — так называемый женский вариант. Они выпускаются в изящной упаковке, со специальными ароматическими фильтрами, а сами сигареты окрашивают в нежные тона. Все это сделано, чтобы убедить женщин в том, что курение — не опасная зависимость, а модное увлечение. Однако надо понимать, что за всем этим стоят маркетологи, которые изучают спрос и поведение покупательниц. Как ни странно, тонкие сигареты могут ассоциироваться с тонкой талией, поэтому специалисты сделали ставку на внешний вид сигарет. Усилить привлекательность смертельно опасного курения — задача сложная, поэтому в ход идут совершенно разные методики», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что сигареты с ароматизаторами и разными вкусами — еще опаснее, чем обычные: ведь вместе с огромным количеством ядовитых веществ, которые выделяются при горении, в организм попадают и химические вещества ароматизатора. Кроме этого, ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции, а также скрывают неприятный запах табачного дыма, что может привести к увеличению потребления сигарет.

С 26 мая по 1 июня проходит неделя отказа от табака. Врачи предупреждают о вреде курения. В частности, курение у женщин увеличивает риск развития бесплодия, а также рака шейки матки.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.