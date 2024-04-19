Главный нарколог Подмосковья рассказал об опасности конфет с алкоголем

Производители сладостей добавляют в шоколадные конфеты алкогольные коктейли, ликеры и коньяк, однако такое сочетание негативно отражается на поджелудочной железе и печени, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несет для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу и печень», — заявил Холдин.

По его словам, категорически не рекомендуется давать конфеты с алкоголем детям. Они могут вызвать рвоту, слабость и даже потерю сознания.

«Кроме того, существует риск формирования привычки к запаху и вкусу алкоголя с самого детства», — рассказал психиатр-нарколог.

Людям, страдающим алкоголизмом, стоит воздержаться от таких конфет, чтобы избежать срыва. Повышение уровня алкоголя в крови отражается и на алкотестерах, поэтому водителям стоит отказаться от таких сладостей.

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«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.