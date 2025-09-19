Главный нарколог Подмосковья рассказал, когда пора обращаться за помощью

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему важно следить за состоянием здоровья и когда пора обращаться за помощью к специалисту в случае борьбы с зависимостями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Чем дольше откладывать обращение к специалисту, тем сложнее будет процесс лечения и восстановления. Раннее обращение к врачу позволяет снизить риск осложнений и рецидива заболеваний, вызванных вредными привычками, а также повысить шансы на возвращение к полноценной жизни. Обратиться к наркологу стоит, если заметны трудности с отказом от никотина или алкоголя, становится плохо при прекращении приема, возникает непреодолимое желание употреблять снова и снова несмотря на неблагоприятные последствия, ухудшаются отношения с окружающими, особенно с родственниками, снижается интерес к прежним увлечениям и профессиональной деятельности», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что употребление никотина и алкоголя вызывает изменения мозговой деятельности и чем дольше это продолжается, тем сильнее страдают когнитивные функции и больше вероятность рецидива. Именно поэтому ранняя помощь специалиста так важна и необходима.

Сейчас проходит Неделя безопасности пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.