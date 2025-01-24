Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности аромаингаляторов

Сейчас среди подрастающего поколения популярны аромаингаляторы. О том, чем опасно такое увлечение, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Несмотря на то, что в этих девайсах нет никаких веществ, вызывающих зависимость, специалисты забили тревогу. Дело в том, что аромаингаляторы, которые могли купить школьники, могут быть не сертифицированы и неизвестно, какие масла на самом деле содержатся внутри. Девайс для вдыхания аромамасел выглядит стильно и молодежно, в отличии, например, от всем известного «карандаша», который нужно поочередно вставлять в ноздри и вдыхать пары масел для снятия заложенности носа. Модные аромаингаляторы внешне скорее напоминают вейп, поэтому так быстро завоевали детский рынок. И еще один важный момент — такое устройство ни в коем случае нельзя употреблять аллергикам. Подобное увлечение может привести ребенка на больничную койку», — рассказал Холдин.

Специалист добавил, что вдыхание паров аромамасел также может вызвать поведенческую зависимость, что в дальнейшем может привести уже к реальным химическим зависимостям — например, от никотина или алкоголя.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.