Главный нарколог Подмосковья назвал три причины отказаться от алкоголя в День РФ

Накануне Дня России в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как провести праздничные выходные с пользой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы наблюдаем, как в обществе меняется тренд, и все больше семей выбирают праздники без алкоголя. Например, недавно в СМИ разошлась новость о том, что многие молодожены устраивают безалкогольные свадьбы. Так и с другими праздниками — стоит отказаться от алкоголя на столе как минимум по трем причинам. Во-первых, это даст возможность запомнить праздник во всех подробностях. Во-вторых, сбережет здоровье, ведь любое застолье это нагрузка на организм. И, в-третьих, безалкогольный праздник — это гарантия спокойного утра на следующий день без похмелья и головной боли», — прокомментировал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что в длинные выходные можно провести время с близкими, отдохнуть на природе, навестить родных или просто остаться дома в спокойной обстановке. И алкоголь здесь точно будет лишним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.