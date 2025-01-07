Главный нарколог Минздрава Подмосковья назвал самые опасные методы лечения похмелья

Утро после праздника может быть непростым. Именно в новогодние праздники алкоголь могут выпить даже те люди, которые не употребляют его в течение года. Вокруг темы похмелья ходит множество мифов, а также существуют некоторые народные средства, которые порой даже могут навредить. О том, что категорически нельзя делать при похмелье, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

«Основное правило — не навредить и без того ослабшему организму, который отчаянно борется с продуктами распада алкоголя. Если после выпитого накануне вы не очень хорошо себя чувствуете — это плохо, значит вы себя неплохо отравили алкоголем. Самый лучший способ прийти в себя — отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе и ни в коем случае не „лечить подобное подобным“. В народе бытует мнение, что именно небольшая доза алкоголя во время похмелья помогает борьбе с недугом. Однако наркологи категорически против такого метода — алкоголь не дает облегчения и часто он просто приводит к дальнейшему употреблению. Кроме того, новая порция алкоголя еще больше нагрузит ослабленный организм. Также не стоит пить энергетики и кофе в попытках взбодриться. Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи. Жирные, соленые, жареные блюда употреблять не стоит, это даст дополнительную нагрузку на организм», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист также добавил, что во время употребления алкоголя и после не стоит париться в бане или сауне — это приведет к излишней нагрузке на сердце. Также не следует садиться за руль, если у вас похмелье, так как оно снижает концентрацию внимания.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.