Главный эпидемиолог Подмосковья: в регионе достаточно вакцин для прививок детям

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш рекомендовала родителям вакцинировать детей согласно национальному календарю прививок. Она подчеркнула, что в регионе достаточно вакцин, сообщает ТАСС .

Эпидемиолог отметила, что вакцинация по-прежнему является самым надежным способом защиты от инфекционных болезней. В национальном календаре перечислены обязательные прививки для детей с указанием возраста.

«Вакцины из национального прививочного календаря защищают от 12 разных инфекций: туберкулеза, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи и гриппа», — перечислила Труш.

Если ребенка прививали согласно календарю, то к 7 годам он уже имеет защиту от всех перечисленных заболеваний. Ему потребуется только поддерживающая ревакцинация. Труш напомнила, что отсутствие вакцин не может быть основанием для отказа при приеме в детский сад или школу, но для непривитых детей могут быть ограничения для посещения учреждения.

«В Московской области эти вакцины закупаются за счет средств региона. Это вакцинация от ветряной оспы, менингококковой инфекции, клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции, брюшного тифа, дизентерии, туляремии, сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза и лептоспироза. Ежегодно потребность в количестве закупаемых вакцин формируется медицинскими сотрудниками», — добавила врач.

Вакцинацию проводят в местной поликлинике по полису ОМС. Перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть педиатр. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.