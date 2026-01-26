Главное контрольное управление Подмосковья начало проверку института детства

Плановая проверка охватывает все направления деятельности научно-исследовательского клинического института детства, включая медицинскую, образовательную и научную работу. Эксперты изучат первичные документы учреждения и оценят достоверность отчетных данных о выполнении государственного задания.

Институт детства был создан в ноябре 1936 года как Московская областная консультативная поликлиника. В 2021 году учреждение получило современное наименование. Сегодня институт оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь детям и осуществляет организационно-методическое руководство в Подмосковье.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.