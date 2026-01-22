Глава Серпухова провел совещание с руководителями сферы здравоохранения

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 21 января провел совещание с руководителями и представителями сферы здравоохранения округа, на котором обсудили итоги 2025 года и планы на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В 2025 году в округе открыли новый детский стационар на 15 коек по адресу ул. Форсса, д. 3, а до февраля планируется запуск кабинета МРТ на базе новой поликлиники. Медицинские учреждения получили 58 единиц современного оборудования, что значительно обновило материально-техническую базу. За прошедший год в округ было привлечено 86 новых медицинских специалистов. Для поддержки кадров 10 врачей получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей при трудоустройстве, а также выделено 3 служебные квартиры и 8 земельных участков.

С нового года компенсация найма жилья для медицинских работников увеличена до 25 тыс. рублей, а стипендии для целевых студентов выросли втрое. Алексей Шимко поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и подчеркнул, что озвученные инициативы будут тщательно проработаны. Работа по привлечению кадров, обновлению технической базы и улучшению медицинской инфраструктуры будет продолжена.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.