Глава Раменского посетил уникальное производство медицинских пиявок в поселке Удельная

11 февраля с рабочим визитом глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил «Международный центр медицинской пиявки» в п.Удельная — уникальное производство не только в России, но и мире. Компания занимается разведением медицинской пиявки, производством лекарственных препаратов для медицинского применения, парфюмерных и косметических средств, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центр был создан на базе образованного в 1937 году объединения «Медпиявка», которое занималось содержанием пиявок в искусственных прудах дачного поселка Удельная. На 2500 кв. м. размещаются производственные помещения для выращивания более 3 000 000 медицинских пиявок и производства косметической продукции. При Центре функционирует аккредитованная лаборатория отдела контроля качества. В 2027 году предприятие отпразднует 90-летний юбилей.

Научный потенциал Центра позволяет эффективно решать вопросы разработки и создания лекарственных и косметических средств на основе биологически активных соединений, выделенных из медицинских пиявок. Основная цель — сохранение терапевтической ценности пиявок в средствах накожного применения. Уникальность ряда косметических кремов определяется введением в их состав чистой слюны пиявок и энергетического биокомплекса эмбрионов пиявки, получаемых ручным способом.

Генеральный директор центра Елена Александровна Титова показала гостям этапы выращивания пиявок: комнату, где созревают коконы, процесс вылупления этих удивительных существ и замену воды.

Подтверждение высокого качества и эффективности лечебно-косметической продукции Центра является ежегодное присуждение звания «Сто лучших товаров России», «Экологически безопасная продукция». Ряд косметических средств Центра Пиявки награждены: почетными золотыми и серебряными медалями И. И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации» (РАЕН), почетной медалью П. Эрлиха (ЕАН), почетным знаком «Покупайте российское», почетным знаком «Экологически безопасные технологии».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.