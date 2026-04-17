Глава Раменского округа проверил работу ФАПа в Гжели

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил Гжельский фельдшерско-акушерский пункт в рамках проекта «Здравчас», где обсудил организацию первичной медпомощи сельским жителям. Участники встречи рассмотрели вопросы кадрового обеспечения, материально-технической базы и качества обслуживания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время визита заведующая ФАПом Светлана Немцова рассказала о графике работы пункта, объеме оказываемых услуг, кадровом обеспечении и состоянии материально-технической базы. Также она обозначила наиболее актуальные вопросы и потребности медучреждения.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан оценил работу ФАПа в контексте всей системы здравоохранения округа и представил планы по улучшению медицинского обслуживания сельского населения.

Участники встречи подчеркнули, что ФАП остается ключевым звеном первичной медицинской помощи для жителей села. По итогам обсуждения намечены шаги по укреплению материально-технической базы, договоренность о регулярном мониторинге качества услуг и сборе обратной связи от населения.

«Хочу поблагодарить Светлану Немцову за профессионализм, Сергея Маркитана — за конструктивный подход и готовность решать поставленные задачи», — сказал глава Раменского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.