Глава Раменского округа Малышев осмотрел стоматологическую поликлинику

Визит главы Раменского округа Эдуарда Малышева в стоматологическую поликлинику состоялся в рамках проекта «Здравчас». Совместно с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном глава округа провел осмотр лечебных, рентгенологических и ортодонтических кабинетов, кабинета неотложной стоматологической помощи и регистратуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После этого мероприятия прослушали несколько важных докладов, направленных на совершенствование и профилактику стоматологической помощи на территории округа.

В ходе мероприятия выступил врач-гигиенист стоматологического профиля Андрей Федорович, поделившись информацией о проделанных работах по профилактике стоматологических заболеваний среди детей. Главная цель инициативы — воспитание у юных пациентов правильных привычек в уходе за полостью рта, что, безусловно, обеспечит им крепкое здоровье на долгие годы.

Далее слово предоставили заведующему стоматологической поликлиники Виталию Купцову, который осветил деятельность ортопедической службы по изготовлению зубных протезов в 2024 году и представил планы на текущий год. Реализация этих планов благоприятно скажется на качестве жизни граждан и обеспечит доступность высокопрофессиональной стоматологической помощи.

Евгений Черноиванова, заведующий отделением, представила отчет о деятельности стоматологической службы за 2024 год и обозначила ее перспективы на ближайшие годы.

В социальных сетях Эдуард Владимирович напомнил о том, что работает горячая линия главного врача: 8 (498) 602-03-59 доб.18044.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.