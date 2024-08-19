Глава Пушкинского оценил обстановку в сфере здравоохранения округа

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов принял участие в ежемесячном мероприятии «Здравчас». В ходе встречи главный врач Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н. Владимир Мануйлов доложил оперативную обстановку в сфере здравоохранения округа. Рабочее мероприятие состоялась совместно с депутатом Московской областной Думы, членом фракции «Единая Россия», Михаилом Жданом в выездном формате на базе стационара в Пушкино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рассмотрели вопросы диспансеризации и профосмотров, размещение и медпомощь людям, вынужденно покинувшим Курскую и Белгородскую области, укомплектованность кадрами, развитие материально-технической базы, ремонты и капитальное строительство. После доклада лично оценили ход капремонтов корпусов», — поделился Максим Красноцветов.

В настоящее время один объект находится в строительстве — это детская поликлиника, три в капремонте— главный корпус стационара в Пушкино, и две самые крупные поликлиники № 1 и № 9 в Пушкино и Ивантеевке. В ближайшее время в работу будет запущен ядерный магнитно-резонансный томограф. В округе оказывается поддержка медицинских работников.

С начала года доступна программа стимулирования вновь пришедших на работу специалистов — участковых терапевтов и педиатров, неврологов и фельдшеров. На сегодняшний день уже шесть человек из указанных специалистов получили подъемные, это существенная помощь для тех, кто приезжает в Пушкинский на работу из других регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.