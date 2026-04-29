Глава проверил строительство поликлиники в Одинцовском округе

Строительство новой поликлиники со станцией скорой помощи и стационаром на 50 коек продолжается в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского округа. Готовность объекта составляет 7%, работы проинспектировал глава округа Андрей Иванов 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в смену, из них 150 — в детском отделении. Общая площадь здания составит около 10 тыс. кв. метров. На территории проведут благоустройство и обустроят парковку на 49 машино-мест, включая места для людей с ОВЗ.

«Проверил ход строительства поликлиники в микрорайоне Новая Трехгорка. Готовность объекта составляет 7%. На площадке работают 44 человека и задействованы 3 единицы техники, включая башенный кран. Завершены монолитные работы по подвалу. Сейчас выполняется гидроизоляция фундаментных плит, армируются стены и идет возведение первого этажа», — отметил Андрей Иванов.

В поликлинике разместят кабинеты врачей, блок диагностики и процедурные помещения. Пациенты смогут пройти УЗИ, ЭКГ, рентгенологические исследования, сдать анализы и получить восстановительное лечение. Проектом предусмотрены залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа и помещения для очных и дистанционных консультаций. Завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.