Глава Подольска наградил более 20 медиков за борьбу с коронавирусом

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов наградил 22 медицинских работника, отличившихся во время пандемии, за добросовестное отношение к делу и высокий профессионализм в период пандемии в связи с 5-летней годовщиной начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пять лет назад, когда в Подольске появился коронавирус, медицинские учреждения округа стали одними из главных центров борьбы с этой инфекцией.

«Сегодня выпала честь лично встретиться и вручить награды тем, кто сражался за жизни людей — медикам, работавшим в красной зоне. В тот тяжелейший период каждый из них трудился без отдыха, преодолевая страх и усталость, рискуя собой, но не отступал. Этот подвиг невозможно измерить цифрами — он отражен в каждой спасенной жизни», — сказал Артамонов.

Почетными знаками «Честь и Слава», медалями «За безупречную службу» и благодарностями главы округа Подольск отмечены 22 человека. Среди них главные врачи, профильные специалисты, медицинские сестры, санитары, фельдшеры скорой медицинской помощи.

«Это была сложная, но командная работа. Спасибо всему коллективу, в котором каждый отдавал себя до последнего. Нам пришлось осваивать многое прямо в процессе», — отметила заведующий обособленным структурным подразделением № 7 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», врач-гематолог Иоланта Буравцова.

Буравцова со своим коллективом начала одной из первых борьбу с COVID-19 в медицинском учреждении.

«Труд каждого стал примером служения людям, символом надежды и веры в лучшее. Вы доказали, что человечность, сострадание и высокая ответственность — главные опоры общества. Мы всегда будем помнить ваш вклад в здоровье нашего округа, ваше мужество и преданность профессии», — заключил Артамонов.

Почётный знак «Честь и Слава» вручили главному врачу ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Вардану Геворкяну. Знак отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск» I степени получила заведующая детского инфекционного отделения в ГБУЗ МО «Подольская детская больница» Роза Каримова. Медали «За безупречную службу» I степени удостоены заведующий операционным блоком — врач-хирург операционного блока ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Петр Мериакри и медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» Оксана Васильева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.