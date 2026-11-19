Глава Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Коркин 18 ноября посетили Павлово-Посадскую больницу. Они ознакомились с работой учреждения, его кадровым составом и оборудованием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Павлово-Посадского округа Михаил Владимирович Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин посетили крупнейшее медучреждение округа — ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница». Целью визита стала оценка масштабов работы, кадрового потенциала и оснащения учреждения.

Больница обслуживает жителей городов и сельских населенных пунктов. В ее состав входят два стационара в Павловском Посаде и Электрогорске, шесть поликлиник со взрослыми, детскими и смешанными отделениями, три врачебные амбулатории, женская консультация, пять фельдшерско-акушерских пунктов. В 2026 году в деревне Назарьево также открылся новый здравпункт.

Амбулаторно-поликлинические подразделения рассчитаны на 1635 посещений в смену. Первичную помощь оказывают по 37 профилям. Коечный фонд включает 285 коек круглосуточного пребывания и 226 мест дневного стационара.

В учреждении работают 1027 сотрудников, в том числе 215 врачей и 459 специалистов среднего медзвена. В 2026 году коллектив пополнили 23 врача, включая пять молодых специалистов, и 26 работников среднего звена. Администрация округа привлекает кадры с помощью региональных и муниципальных мер социальной поддержки.

За год больница получила более 20 видов оборудования. Среди них — УЗИ-сканеры экспертного класса, эхокардиографы, электромиографы, стабилографы, видеоколоноскопы, гастроскопы, цистоскопы, хирургические светильники и электрокардиостимуляторы. Также поступили аппараты для реанимации и стерилизации, щелевые лампы, пахиметры, кольпоскопы и ларингоскопы.

Новое оснащение позволяет проводить диагностику и сложные процедуры на месте, сокращая необходимость поездок в другие города. Учреждение развивается при поддержке правительства Московской области. Основная задача — обеспечить жителям доступ к современной медицинской помощи рядом с домом.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.