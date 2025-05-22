Глава Одинцова проверил помещение стоматологического отделения на ул Сосновой

сегодня в 11:07

Новое стоматологическое отделение Одинцовской областной больницы откроется летом текущего года в доме № 13 по улице Сосновой в Одинцове. Помещение передается муниципалитету в рамках инвестиционного контракта с застройщиком, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь отделения превышает 150 кв. м. Здесь разместятся 3 стоматологических и 2 зуботехнических кабинета, зуботехническая лаборатория и ряд вспомогательных помещений. Степень готовности медицинского учреждения оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«В новом отделении жители Одинцовского округа смогут получать квалифицированную стоматологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. В настоящий момент идет процесс оформления и передачи помещения на баланс муниципалитета. После получения лицензии стоматология на Сосновой откроется для наших жителей», — подчеркнул Андрей Иванов.

За оставшееся до открытия время нужно сделать еще немало. Глава поручил увеличить количество сидений для ожидающих своей очереди пациентов, установить на дверях доводчики и изменить планировку некоторых помещений, чтобы повысить их функциональность.

Все замечания подрядчик отработает в течение ближайшего времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.