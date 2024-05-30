Глава Можайского округа рассказал Воробьеву о ремонте учреждений здравоохранения

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым обсудили тему здравоохранения. На 2024–2026 годы в муниципалитете запланирован капремонт Можайской больницы и возведение подстанции скорой помощи в поселке Поречье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мордвинцев доложил Воробьеву, что также продолжатся работы, касающиеся обновления парка машин скорой помощи.

«К нашей Можайской больнице (прикреплены - ред.) 62 тыс. человек. Мы не только отремонтируем само здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти 2/3 жителей нашего округа», — доложил глава.

Помимо этого, на сегодняшний день в муниципалитете завершается возведение ФОКа «Арсенал», открытие которого очень ждут жители. В здании сделают два спортзала для занятий самбо, дзюдо и джиу-джитсу, а еще появятся залы для волейбола, баскетбола, футбола и художественной гимнастики.

«Новый ФОК для нашей школы самбо и дзюдо будет многофункциональным. Там смогут заниматься порядка 1,5 тыс. человек. Сейчас приступаем к благоустройству территории», — доложил главе региона Мордвинцев.

Он подчеркнул, что открытие данного объекта запланировано провести этим летом.