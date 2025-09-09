Глава Лыткарина Кравцов заявил, что медучреждения округа укомплектованы на 92%

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил, что больницы и поликлиники г. о. укомплектованы сотрудниками на 92%. В муниципалитет продолжают привлекать врачей и медицинский персонал, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Кравцов отметил, что здравоохранение и доктора — ответственность властей городского округа Лыткарино. К специалистам особо трепетное отношение.

«Большую работу провели по привлечению медработников. Сейчас наши больницы и поликлиники укомплектованы кадрами на 92%», — добавил глава г. о.

В медицинских учреждениях Лыткарина обновляют оборудование. Был проведен капремонт женской консультации, городской поликлиники. Заработали рентгенокологические кабинеты в двух поликлиниках, подчеркнул Кравцов.

В 2025 году провели ремонт терапевтического отделения. Делают капитальный ремонт хирургического комплекса. Его собираются запустить в работу в 2026 году.

Открылось новое здание гимназии

К 1 сентября в городском округе Лыткарино заработало новое здание гимназии №4 на 270 человек в 6-м микрорайоне. В 2028 году собираются провести капитальный ремонт основного корпуса школы №2 на улице Пионерской, двух детских садов на улице Октябрьской и улице Ухтомского.

Кравцов добавил, что в г. о. проводят капитальный ремонт ДК «Мир», а также реконструкцию стадиона «Полет».

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев сказал, что в регионе уделяют внимание здравоохранению. Проводится капитальный ремонт. В медучреждения поставляют современное оборудование. Во всех муниципалитетах жители должны иметь возможность получить квалифицированную медицинскую помощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и так далее. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — добавил Воробьев.