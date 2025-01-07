Глава Лобни проверила работу новой поликлиники

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила, как идет прием пациентов в новом корпусе городской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Врачи-терапевты принимают пациентов по установленному графику. Также с 30 декабря в поликлинике работают кабинет неотложной помощи и дежурный врач.

На третьем и четвертом этажах специалисты подключают новые кабинеты. Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен ежедневно следит за проведением работ.

Глава муниципалитета Анна Кротова пообщалась с пациентами.

«Пожелала им не болеть. А если всё-таки понадобится обратиться к врачу, то мы создали все условия для того, чтобы приём проходил в комфортной обстановке», — написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Новое здание поликлиники на 600 посещений в день открыли досрочно 27 декабря 2024 года. Здесь разместились: кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.