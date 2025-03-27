Глава Ленинского округа рассказал об обновлении системы неотложной помощи в округе

Система экстренной медицинской помощи жителям Ленинского городского округа представлена Видновской подстанцией и тремя пунктами Московской областной станции скорой помощи, в которых в общей сложности дежурят 18 бригад. В ближайшие два года в муниципалитете построят еще два пункта на 8 бригад. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На совещании, проведенном губернатором региона Андреем Юрьевичем Воробьевым, теме развития скорой помощи в Подмосковье уделили приоритетное внимание. В нашем округе новая подстанция, построенная в 2023 году, выполнена в соответствии с современными стандартами. Здание, площадью около 3 000 кв. м, включает в себя гаражные отсеки, оборудованную парковку с навесами для автомобилей скорой помощи и зону для технического обслуживания. В настоящее время при поддержке правительства Московской области начали работы по возведению двух новых пунктов скорой медицинской помощи в деревнях Суханово и Дрожжино, каждый из которых будет рассчитан на работу четырех бригад», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Кроме того, глава муниципалитета также поделился планами развития системы здравоохранения округа в рамках инвестиционных соглашений. Совместно с застройщиками до 2029 года планируется создать дополнительные подстанции, рассчитанные на обеспечение работы 27 бригад, в селах Ермолино, Остров, деревнях Дальние Прудищи, Мисайлово, а также на территории жилого комплекса «1-й Донской».

«Особое внимание уделяем привлечению квалифицированных медицинских специалистов. В 2024 году в штат скорой помощи Ленинского округа приняли 32 новых сотрудника, включая 4 врачей, 19 фельдшеров и 9 медицинских сестер. Для удержания ценных кадров, совместно с Министерством здравоохранения Московской области, реализуем комплекс мер социальной поддержки медиков», — рассказал Станислав Каторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.