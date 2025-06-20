Глава Красногорска поздравил медиков с профессиональным праздником

«От нашей Красногорской больницы, которая в этом году отметит свое 130-летие, до истории современности в лице Детского клинического центра им. Рошаля и всех, кто составляет команду здравоохранения округа — каждый из более пяти тысяч наших медиков может с гордостью называться Героями в белых халатах. А народное звание спасителей — тех, кто сохраняет самое дорогое и ценное — жизнь и здоровье наших жителей, является квинтэссенцией вашей профессии, ее данным свыше назначением. Приходя на помощь, отдавая всего себя, и в этом проявляя самопожертвование и доброту сердец, именно ваш искренний порыв сегодня помогает здесь в тылу, и там, где на защите Родины стоят наши бойцы», — сказал Дмитрий Владимирович.

Медикам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и медали от профсоюза медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.